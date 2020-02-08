Скопье, , 15:34 — REGNUM 7 февраля стало известно, что МЕПСО (Македонский оператор системы электропередач) инвестирует 35 миллионов евро (примерно 2,457 миллиарда рублей) в строительство новой дальней линии электропередач Албания-Северная Македония и строительство трансформаторной подстанции неподалеку от города Охрид.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, новая ЛЭП напряжением 200 кВ соединит системы электроснабжения Албании и Северной Македонии.

Данная ЛЭП станет частью энергокоридора Восток-Запад, который пройдет через Северную Македонию и Албанию — из Болгарии в Италию.

«Строительство региональной энергетической системы соответствует долгосрочным, стратегическим интересам каждого государства. Добрососедство подразумевает стабильность поступления электроэнергии, что является фундаментом любой процветающей экономики», — заявила генеральный директор МЕПСО Ева Шуклева.

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