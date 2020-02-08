Киев, , 11:51 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады, глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко решил напомнить о себе и заявил, что власти Украины обманывают украинских граждан относительно цен на газ. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Ляшко заявил, что никаких заслуг украинской власти в том, что цена на газ для граждан Украины снизилась, нет. Причина снижения цены внутри Украины в том, что цены снизились на евросоюзных биржах продажи голубого топлива. То есть снижение произошло никак не в результате каких-то действий украинских властей.

При этом стоит помнить, что как только цены на евросоюзных биржах вырастут — они вырастут и на Украине, и это тут же отразится в платежных квитанциях.

Что касается заявлений представителей украинской власти о том, что им удалось стабилизировать цены на газ, то они насквозь лживы, считает Ляшко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание нового контракта с российским Газпромом на транзит российского газа позволило стабилизировать ситуацию на газовом рынке, что может привести к снижению цен на газ для граждан Украины.