Москва, , 11:40 — REGNUM Специалисты портала hh.ru подготовили подборку ваканский с самыми высокими заработными платами в России. Об этом пишет официальный печатный орган правительства Российской Федерации «Российская газета».

По данным экспертов портала, каждая четырнадцатая вакансия в России (порядка 7% от всех вакансий) предполагает заработную плату от 100 тысяч рублей. В основном это вакансии для высшего менеджмента. Более того, среди этих вакансий есть и такие, которые предполагают зарплату в 400, 500 и даже 800 тысяч рублей.

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий — главный инженер нефтеперерабатывающего завода. За эту работу предлагают аж 800 тысяч рублей в месяц. Регион, где придется работать, не уточняется.

Такую же зарплату в 800 тысяч рублей в месяц предлагают генеральному директору / CEO в Новосибирске.

500 тысяч рублей в месяц предлагают советнику генерального директора по работе с банками в Москве.

На должности E-commerce-директор в Москве можно заработать от 400 тысяч до миллиона рублей в месяц. Директору по производству в Екатеринбурге предлагают от 400 до 650 тысяч рублей. Финансовому директору в Москве — 400 тысяч рублей. Главному геологу на Чукотке — от 400 до 450 тысяч рублей.

Среди других высокооплачиваемых вакансий: старший quant-исследователь в Москве (от 350 тысяч рублей), IT-директора в Санкт-Петербурге и директора департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч), CRM разработчика (от 345 тысяч).

Стоит отметить, что все эти вакансии предполагают длительный опыт работы в своей сфере и высокую квалификацию.