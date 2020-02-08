Москва, , 11:26 — REGNUM Международное агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг Российской Федерации на уровне «ВВВ» со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства.

В системе Fitch, рейтинг «ВВВ» означает «достаточный уровень кредитоспособности».

Прогноз по рейтингу — стабильный.

При этом краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте подтвержден на уровне F2.

В агентстве отметили, что в России достаточно надежная политическая база, и каких-либо политических потрясений в среднесрочной перспективе не ожидается.

Также в России низкий уровень внешнего долга и крупные бюджетные накопления, что стабилизирует ситуацию в финансах.

Тем не менее Fitch обращает внимание на довольно низкие перспективы экономического роста в России. Помимо прочего, по мнению агентства, Россия все еще сильно зависит от экспорта ресурсов.