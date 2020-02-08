Амстердам, , 11:22 — REGNUM В Нидерландах стало известно, что министр инфраструктуры Кора ван Нивенхейзен (Cora van Nieuwenhuizen) не поделилась с парламентом страны данными об аэропорте Лелистад. Речь идёт о подсчётах возможного роста автомобильного движения и выбросов азота в случае открытия аэропорта.

31 марта 2015 года было выдано разрешение на расширение аэропорта. Однако открытие новой ВВП уже дважды откладывалось. 6 февраля стало известно, что летом 2019 г. министр попросила просчитать возможный рост выбросов азота в случае открытия аэропорта.

Результаты исследования были предоставлены Национальному институту по здравоохранению и окружающей среде, но не парламенту. Между тем эти данные имеют важное значение при решении вопроса об открытии аэропорта и о необходимых мерах по снижении нагрузки на окружающую среду в случае его открытия.