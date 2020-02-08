Москва, , 08:01 — REGNUM Переговоры по продаже доли Банка России в Сбербанке не завершены, а продолжаются, 7 февраля заявила на пресс-конференции глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Таким образом, Набиулина подтвердила ранее объявленные планы о перепродаже кредитной организации. Детали переговоров до сих пор не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что вопрос выхода Банка России из капитала Сбербанка уже долгое время обсуждается в российском правительстве. Он отметил, что необходимость данного шага заключается в том, что Центробанк не может быть участником тех организаций, за которыми он осуществляет надзор.

В настоящее время ЦБ РФ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Это закреплено в положении закона о Центробанке.

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