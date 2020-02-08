Токио, , 07:34 — REGNUM Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о желании заключить «амбициозную» торговую сделку, сообщает агентство Reuters.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Токио. Отмечается, что Мотэги попросил британского коллегу снять все ограничения на импорт товаров из японской префектуры Фукусима, где находится разрушенная атомная электростанция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского МИД Доминик Рааб заявил о намерениях быстро заключить соглашение о свободной торговле с Австралией. Он считает, что Австралия будет в числе первых стран, заключивших подобную сделку с Великобританией после Brexit.

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