Киев, , 06:35 — REGNUM Утверждение о заслуге правительства Украины в снижении цены на газ для потребителей является ложью, заявил бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Ляшко, более низких цен удалось добиться благодаря падению цен на голубое топливо в европейских странах. Он добавил, что в случае нового увеличения рыночных цен на газ, украинские граждане опять станут платить больше.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января советник президента Украины Игорь Новиков рассказал, что в январе счета на оплату газа для обычных граждан оказались выше планируемых на 1−2 тыс. гривен (2,5−5 тыс. рублей) и обвинил руководство компании «Нафтогаз» в желании получить дополнительный доход от завышенных цен.

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