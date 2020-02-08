Москва, , 06:26 — REGNUM Российские работодатели готовы предложить зарплаты до 800 тысяч рублей по некоторым вакансиям в регионах, такие данные 8 февраля публикует «Российская газета» со ссылкой на портал HeadHunter.

Возглавляют список вакансий с самой высокой ценой предложения о трудоустройстве на должность главного инженера нефтеперерабатывающего завода (регион не называется) и генерального директора компании в Новосибирске. В обоих случаях работодатель готов платить до 800 тыс. рублей.

Несколько меньшую зарплату — от 500 тыс. рублей до вычета налогов — работодатель готов предложить директору по работе с банками в Москве.

Примерно такой же уровень оплаты труда — от 400 тыс. до миллиона рублей можно заработать на должности E-commerce-директора в Москве, и от 400 тыс. до 650 тыс. — директора по производству в Екатеринбурге.

В издании отметили, что самые высокие зарплаты в России традиционно предлагают руководителям крупных предприятий.

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