Краснодар, , 06:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа. Об этом 7 февраля журналистам объявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Он уточнил, что данное решение распространяется только на 2020 год.

Козак отметил, что такой шаг российской стороны связан с тем, что у РФ сейчас нет возможности быстро изменить систему регулирования в нефтяном секторе из-за ее рыночного механизма.

Замглавы администрации российского президента добавил, что Россия будет содействовать достижению соглашений между нефтяными компаниями из РФ и белорусскими потребителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которых обсуждалась интеграция в рамках Союзного государства, а также вопросы поставок российских энергоносителей в Белоруссию.

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