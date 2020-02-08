Москва, , 03:46 — REGNUM Неспособность увеличить реальные доходы российских граждан может спровоцировать социальное давление на правительство РФ. К такому выводу пришли специалисты международного рейтингового агентства Fitch, говорится в опубликованном на сайте агентства прогнозном отчете.

Кроме того, еще одной угрозой для властей России Fitch называет вспышку коронавируса в КНР, которая может уменьшить спрос на нефть, что, в свою очередь, обрушит цены на данный вид энергоносителя. Также, по мнению экспертов агентства, геополитическая обстановка вокруг и санкционный режим сохраняют риски для РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ» со «стабильным» прогнозом.

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