Кемерово, , 03:08 — REGNUM Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе департамента угольной промышленности Кемеровской области.

По данным департамента, кузбасский уголь может быть востребован в Индии, Малайзии и во Вьетнаме. Угольные предприятия региона уже сейчас направляют большое количество своей продукции в КНР, Южную Корею и Японию, которая собирается построить десятки тепловых станций на угле, что потребует увеличения объемов поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, польский министр государственных активов Яцек Сасин заявил, что Варшава больше не будет импортировать уголь из-за рубежа.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша отказалась от российского угля