Москва, , 02:49 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса является «черным лебедем», 7 февраля заявила председатель Центробанка РФ России Эльвира Набиуллина на брифинге для журналистов.

Глава ЦБ РФ отметила, что еще трудно оценить последствия от распространения коронавируса из-за неопределенности данной ситуации. Набиуллина считает, что происходящее несет определенные риски, но в настоящий момент они оцениваются как незначительные, а результат будет зависеть от продолжительности эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало отчет, в котором утверждается, что вспышка нового типа коронавируса в КНР может иметь более тяжелые последствия для мировой экономики, чем финансовый кризис 2008 и 2009 годов. По мнению экспертов агентства, ситуацию можно соотнести с концепцией «черного лебедя», согласно которой могут наступать внезапные события, несущие серьезные негативные последствия.

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