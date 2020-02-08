Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Магазины компания Apple на территории материкового Китая пока останутся закрытыми. Об этом 7 февраля сообщает телеканал CNBC.

Как следует из заявления Apple, компания провела консультации с местными властями и экспертами здравоохранения и планирует открыть свои корпоративные офисы и контактные центры, расположенные в Китае, на следующей неделе, которая начнётся с 10 февраля.

Что касается работы розничных магазинов, из заявления следует, что компания «ведёт подготовку к возобновлению их работы». При этом подчёркивается, что онлайн-магазин компании продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией компания Apple закрыла все свои магазины на материковой части Китая до 9 февраля.

5 февраля о планах постепенно восстановить работу фабрик электроники в Китае в течение одной-двух недель объявила тайваньская компания Foxconn — один из поставщиков компании Apple.

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