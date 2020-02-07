Москва, , 23:52 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил нового заместителя главы ведомства по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает 7 февраля официальный сайт российского правительства.

Новым замминистра строительства и ЖКХ стал Александр Козлов.

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — указано в тексте распоряжения главы правительства.

Ранее Александр Козлов работал в должности исполняющего обязанности министра информационных технологий и связи Челябинской области. До этого занимал пот первого зама министра информационных технологий и связи Челябинской области, куда был назначен в августе 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года правительство РФ, возглавляемое Дмитрием Медведевым, подало в отставку. 21 января указом президента России Владимира Путина новым председателем правительства страны был назначен Михаил Мишустин.

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