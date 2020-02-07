Лондон, 7 февраля 2020, 23:52 — REGNUM Нефтяной рынок отреагировал снижением цен на решение России взять паузу по вопросу о необходимости ужесточения сокращений добычи ОПЕК+, 7 февраля сообщает агентство Reuters.
«Пока Россия не привержена сделке, она… не позволяет комплексу удерживать цены», — уверены аналитики Ritterbusch and Associates.
В настоящий момент нефть Brent оценивается ниже 55 за баррель, за день торгов 7 февраля «мировой эталон» потерял примерно 1% цены.
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