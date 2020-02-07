Нью-Йорк, США, , 23:44 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит просели в ходе торгов 7 февраля, индекс Dow Jones заканчивает последний день торговой недели с примерно 1% минусом.

К настоящему моменту главный промышленный индекс фондового рынка США просел на 270,66 пункта (0,92%), до 29 109,11 пункта.

«Высокотехнологичный» Nasdaq снизился на 54,73 пункта (0,57%), до 9517,42 пункта, «потребительский» индекс S&P 500 упал на 17,28 пункта (0,52%), до 3328,50 пункта.

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