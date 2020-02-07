Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Продолжать добиваться больших уступок от Китая по торговле намерены американцы, передаёт 7 февраля CNBC.

Комментируя состояние торговых переговоров с Пекином, американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что китайцы, по его наблюдениям, готовы уступать США. Американцы со своей стороны планируют добиваться следующего.

Во-первых, чтобы китайцы пустили на свой рынок больше американских товаров. Во-вторых, не допускали нарушений интеллектуальной собственности США в бизнесе.

Если всё так пойдёт, то между Вашингтоном и Пекином могут установиться «справедливые и взаимовыгодные отношения», отметил Пенс.

Напомним, США и Китай подписали первую часть торговой сделки. Пекин обязался нарастить американский импорт на $76,7 млрд к 2021 году и на $123,3 млрд — к 2022 году.

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