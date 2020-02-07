Сочи, Краснодарский край, , 22:39 — REGNUM Россия продолжит поставлять нефть на предприятия Белоруссии без дополнительных скидок и на общих коммерческих условиях, сообщил 7 февраля журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Такое решение обусловлено действующими в России правилами регулирования нефтяной отрасли, по которым ценовая политика определяется не административными мерами, а спросом и предложением.

По его словам, для удовлетворения желаний Белоруссии надо менять всю схему российской нефтяной отрасли, что невозможно.

Поэтому, подчеркнул Козак, переговоры о поставках российской нефти в Белоруссию продолжатся в рамках коммерческих соображений.

«Была запросная позиция белорусской стороны о предоставлении скидок. Если это делать, то нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем. Мы не можем постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», — подчеркнул Дмитрий Козак.

Кроме того, Козак пояснил, что условия поставок российской нефти на белорусские НПЗ не будут меняться в зависимости от объёма поставок.

«Российский и белорусский нефтяной рынок един: на тех же условиях, на каких продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке», — напомнил замглавы администрации президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, Минск стремится достичь соглашения на поставки российской нефти с дополнительными скидками, мотивируя свои желания политическими отношениями в рамках Союзного государства. Фактически это означает стремление получать преференции на уровне субъекта Российской Федерации и в то же время сохранять полную независимость в политических и экономических вопросах.

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