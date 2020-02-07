Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Санкции в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa введены Соединёнными Штатами, сообщили 7 февраля в пресс-службе американского минфина.

Уточняется, что также санкции США ввели в отношении 40 самолётов этой авиакомпании.

Напомним, Conviasa является крупнейшей авиакомпанией Боливарианской Республики, обслуживающей внутренние направления и направления в Карибском бассейне и Южной Америке.

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