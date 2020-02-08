Тегеран, , 07:28 — REGNUM Министр энергетики Исламской республики Иран (ИРИ) Реза Ардаканян сообщил о развитии в стране производства возобновляемой энергии, и заявил, что объём производства электроэнергии в стране увеличился в 12 раз с 1979 года. Об этом сообщило новостное агентство IRNA 7 февраля.

Говоря о состоянии производства электроэнергии, Реза Ардаканян заявил, что мощность электростанций государства постоянно увеличивается.

«Мы ожидаем, что мощности достигнут отметки более 88 000 МВт», — отметил министр.

Ссылаясь на отчёт о доступности электроэнергии в различных частях мира по состоянию на 2019 год, Ардаканян сообщил, что на Ближнем Востоке 98% городов и 78% сельской местности имеют доступ к электричеству.

По словам министра, производство электроэнергии в Иране во многом зависит от строительства плотин. Далее Ардаканян приводит статистические данные:

«В 1979 году насчитывалось 19 плотин, в 2013 году-144 плотины, а в этом году количество плотин, построенных в стране, составит 182. Мы ожидаем, что это число достигнет 214 плотин».

Также министр энергетики отметил, что в среднем ежегодно в стране строится 9 плотин.