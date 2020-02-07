Хельсинки, , 20:56 — REGNUM Разрешение на добычу урана в Финляндии выдано госкомпании Terrafame финским правительством, передаёт 7 февраля Yle.

Уточняется, что уран финны будут добывать на востоке — в регионе Кайнуу. Выработка урана будет проходить на руднике компании в Соткамо, ожидаемый объём — 250 т в год.

В Terrafame заявили, что производство можно будет запустить уже в 2021 году — если только не воспрепятствуют экологи.

Напомним, в странах ЕС до сих пор не велась добыча урана. Terrafame добывает цветные металлы — цинк и никель.