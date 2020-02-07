Милан, Италия, , 20:29 — REGNUM В Пенсионном фонде Италии исходят из того, что до 2023 года (конца полномочий нынешнего правительства) пенсионный возраст будет составлять 67 лет, об этом свидетельствуют опубликованные фондом документы, передает информагентство ANSA в пятницу, 7 февраля.

В феврале 2019 года по инициативе «Лиге» Маттео Сальвини, которая тогда входила в состав правительства, пенсионный возраст в Италии был снижен до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа — сумма возраста и стажа должна быть не менее 100).

Новое либерал-популистское правительство страны готовится к отмене этой реформы, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери уже заявил, что реформа будет пересмотрена в пользу более «сбалансированной».