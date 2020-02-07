Курган, , 20:23 — REGNUM В Кургане идёт реконструкция аэровокзала. Директор аэропорта Дмитрий Коваленко представил дизайн-проект, с цветовым решением фасадов и внутренней отделки помещений, которые будут исполнены в цветовой гамме геральдических символов Курганской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Проект внешнего преображения аэровокзала Кургана Пресс-служба главы Курганской области

Реконструкция проводится за счёт финансов основного акционера аэропорта — группы компаний «Аэрофьюэлз Курган». Перестройке подлежит зона досмотра, которую переносят на второй этаж. В зоне ожидания люди смогут наблюдать за взлётной полосой, а на первом этаже появится бизнес-зал.

Кроме того, здесь будет оборудован специальный зал для маломобильных граждан. Для Кургана, где расположен ортопедический Центр Илизарова, доступная среда в аэропорту — крайне важный аспект. Для особенных пассажиров работает амбулифт.

Отмечается, что в обновлённом здании аэровокзала предусмотрены курительные комнаты.