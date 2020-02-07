Киев, , 19:49 — REGNUM Правительство Украины «откровенно разочаровано» работой компании «Нафтогаз» в плане добычи собственного газа, заявил сегодня, 7 февраля, министр энергетики Алексей Оржель.

«Правительство… откровенно разочаровано результатами программы «20/20», разочаровано предложением НАК «Нафтогаз» касательно изменения стратегии добычи газа», — уточнил Оржель, выступая перед депутатами Рады, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что правительственной программой «20/20», принятой при президентстве Порошенко и правительстве Гройсмана, предусматривалось наращивание добычи газа до 20 млрд кубометров к 2020 г., однако на самом деле добыча собственного газа на Украине с тех пор только упала.

По словам Оржеля, нынешнее правительство сейчас разбирается в причинах провала.

«Инвестиционные решения были приняты в 2016—2017 гг.… результат мы должны получать уже сейчас и увеличивать собственную добычу, рентные платежи и главное — это энергетическую безопасность государства. Эти показатели не выполнены», — подчеркнул министр.

ИА REGNUM отмечает, что дочерняя компания «Нафтогаза» — «Укргаздобыча» — остается крупнейшей газодобывающей компанией Украины, и согласно официальный данным, по итогам прошлого года она добыла 14,9 млрд кубометров газа, что составляет около 70% всей украинской добычи. По сравнению с 2018 годом, уровень добычи упал на 3,9% или на 600 млн кубометров.

В марте этого года истекает контракт у нынешнего главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.