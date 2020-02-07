Москва, , 19:05 — REGNUM Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25% — до 6% годовых. Свое мнение на этот счет он опубликовал на своем телеграм-канале.

Напомним, что Дерипаска ранее нераз критиковал Центробанк за завышенную, по его мнению, ключевую ставку. Миллиардер уверен, что ставка должна быть в районе 4% — только тогда российская экономика сможет нормально функционировать, а финансовый рынок будет сбалансирован.

Банк России же сегодня снизил ключевую ставку только на 0,25% — до 6% годовых.

«Первая подножка правительству Мишустина», — написал Дерипаска.

Он уверен, что ставка в 6% — это мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью.

«Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни», — добавил он.