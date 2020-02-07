Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Группа компаний «Невский кондитер», которая существует на рынке 24 года, объявила о решении ликвидировать торговый дом. Соответствующее решение было размещено в едином федеральном реестре юридических лиц «Федресурс».

Решение о ликвидации было принято единогласно на внеочередном общем собрании участников ООО «ТД «Невский кондитер», которое состоялось 13 ноября 2019 года. Тогда же было решено, что от должности генерального директора освобождается Наталья Денисова, а на должность ликвидатора назначается Юлия Чумак. Сама процедура должна занять около года с момента принятия решения.

«Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев», — говорится в сообщении.

Группа компаний «Невский кондитер» была основана в 1996 году в Петербурге и до недавнего времени являлась одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в России.

Как отмечает ИА REGNUM, 1 июля 2019 года в городе Волхов Ленинградской области была введена в эксплуатацию новая производственная площадка группы компаний «Невский кондитер». С августа там было начато производство более 20 видов продукции: различные виды печенья, вафельные конфеты, шоколадные конфеты и шоколадные плитки, а также рулеты Bamboleo.