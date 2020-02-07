Мурманск, , 18:28 — REGNUM 19 млн рублей выделено из резервного фонда правительства Мурманской области для медучреждений. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Большая часть средств — около 11 млн рублей — будет направлена на закупку транспортного аппарата поддержания функции тканевого газообмена, так называемой экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для нужд центра анестезиологии-реаниматологии (МОКБ им. П.А. Баяндина). Для Мурманской областной детской клинической больницы планируется купить два аппарата искусственной вентиляции легких, их общая стоимость составляет около 6 млн. руб.

Также на выделенные средства будут закуплены два транспортировочных изолирующих бокса — они поступят в областную станцию скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (МОКБ им. П.А. Баяндина), и комплекты специальной одежды для государственных областных учреждений здравоохранения.

Современное медицинское оборудование обновит материально-техническую базу медучреждений области и позволит своевременно обеспечить эпидемиологическую безопасность при необходимости оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные болезни».

«Мы учимся на опыте коллег, не дожидаясь ситуаций, когда потребуются экстренные меры и заблаговременно усиливаем материально-техническую базу, необходимую для оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях. С учетом этой закупки региональное здравоохранение будет полностью обеспечено самым современным медицинским оборудованием и средствами защиты, что позволит в разы усилить эпидемиологическую безопасность на территории области», — подчеркнул министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение о закупке боксов-изоляторов было принято и в Архангельской области. Из резервного фонда местные власти выделили 2,7 млн рублей.