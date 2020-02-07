Душанбе, , 18:06 — REGNUM В 2019 году авиакомпания «Таджик Эйр» — национальный авиаперевозчик Таджикистана уволил практически половину своих сотрудников. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил журналистам первый замглавы компании Азизмамад Курбанов.

«В 2019 году количество сотрудников авиакомпании составляло 525 человек. На 20 января текущего года их численность составляла 279 человек», — сообщил Курбанов, отметив, что это связано с выходом некоторых сотрудников на пенсию и сокращением штата.

Представитель компании сообщил также и о задолженности по зарплате. Она составляет 11,1 млн сомони (7,2 млн рублей по курсу ЦБ РФ).

Однако, что касается непосредственно лётного состава, то, по словам директора Агентства по гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икрома Субхонзода, его численность осталась прежней. Всего в стране в двух авиакомпаниях — «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» — служат 115 пилотов, никто из них не ушёл из таджикской авиации.

Напомним, национальный авиаперевозчик из-за финансовых трудностей был вынужден на восемь месяцев полностью приостановить полёты. Сейчас летает только один самолёт «Таджик Эйр» — Boeing 757−200. Он выполняет рейсы по маршруту Душанбе-Жуковский-Душанбе дважды в неделю. В скором времени ожидается увеличение количества и частоты полётов:

«К выполнению полетов приступит второй самолет авиакомпании — Boeing 767−300, который на данный момент находится на ремонте в городе Ташкент», — рассказал Курбанов.