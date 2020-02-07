Рязань, , 17:59 — REGNUM Продукцию военного и гражданского назначения показали 7 февраля министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову в Рязани. Глава ведомства приехал в регион с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства области.

Вместе с губернатором Николаем Любимовым министр посетил промышленные площадки корпорации «Технониколь», которая выпускает строительные материалы и системы, такие как каменная вата полимерная теплоизоляция, строительные плёнки.

На Рязанском приборном заводе гостям показали образцы радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения. Здесь выпускают бортовые радиолокационные станции и системы управления вооружением для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35, а также комплексы навигации и электронной индикации для вертолётов Ми-8/Ми-17 и Ми-35М и перспективного российского самолета Т-50.

Продукция Рязанского приборного завода применяется в летательных аппаратах, стоящих на вооружении более чем в 20 странах мира.