Минск, , 17:52 — REGNUM По итогам 2019 года товарооборот Белоруссии с Россией снизился на 0,5% до $35,55 млрд. При этом в совокупной белорусской внешней торговле товарами на долю России по-прежнему приходится почти половина, сообщает белорусское посольство.

В прошлогоднем белорусском обороте внешней торговли товарами на долю России приходилось 41,2% экспорта (в 2018 году — 38,3%) и 55,9% импорта (в 2018 году — 58,8%). Общая сумма взаимного товарооборота за 2019 год оказалась ниже предыдущего 2018 года ($35,61 млрд) и даже не приблизилась к уровню 2012 года ($43,86 млрд).

Белоруссия экспортировала в Россию товаров на $13,569 млрд (+4,5%), рост обеспечили сыры и творог (6,9% от общего объёма всех поставок в РФ), грузовые автомобили (5,5%), сливочное масло (2,7%), тракторы и седельные тягачи (2,4%), части и принадлежности для автомобилей и тракторов (2,2%), мебель (2,1%), молоко и сливки сгущенные и сухие (1,9%), свежая и охлажденная говядина (1,6%), мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (1,6%).

Россия за прошлый год поставила в другую часть Союзного государства товаров на $21,983 млрд, что на 2,8% ниже показателя 2018 года. По данным белоруской статистики, в структуре импорта из РФ преобладали: нефть сырая, включая газовый конденсат (29,9% всего импорта товаров из России в Белоруссию), газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие (12,0%), автомобили легковые (4,3%), отходы и лом чёрных металлов (1,5%).

«Сальдо торговли товарами в 2019 году для Белоруссии сложилось отрицательным в размере $8,414 млрд (снижение по сравнению с 2018 годом на $1,219 млрд)», — сказано в официальном отчёте.

Во взаимной торговле услугами у МИД Белоруссии нет данных за весь прошлый год. Однако отмечено, что в январе-ноябре 2019 года белорусский экспорт услуг в Россию составил $2,65 млрд (-6,4% к уровню 11 месяцев 2018 года). Россия экспортировала услуг в Белоруссию на $1,49 млрд (-0,8%). В торговле услугами за неполный год белорусская сторона получила положительное сальдо.