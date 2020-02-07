Тбилиси, , 17:48 — REGNUM

Трое граждан Грузии, которые находятся в Китае, смогут вернуться на родину уже завтра, 8 февраля, и их доставку обеспечит Объединение аэропортов Грузии, сообщают грузинские телекомпании со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

По информации министерства, семья из Грузии, которая находилась в городе Янчжоу, не может вернуться в страну из-за отмены прямого авиасообщения, а так как в условиях распространения коронавируса рейсов из Пекина выполняется мало и цены на билеты очень высокие, то воспользоваться транзитными рейсами эти люди по финансовым причинам не в состоянии.

В министерстве экономики заявляют, что уже дали поручение Объединению аэропортов Грузии, которое 8 февраля обеспечит перелет граждан Грузии из Пекина, где они находятся сейчас в Тбилиси. На данном этапе не уточняется, рейсом какой авиакомпании они воспользуются.

Из-за вспышки в Китае коронавируса Грузия прекратила прямое авиасообщение с Китаем еще 29 января. С помощью Франции и Турции 5 граждан Грузии были вывезены из города Уханя, который является эпицентром этого вируса. Они проходят двухнедельный карантин в этих странах, после чего вернутся на родину.