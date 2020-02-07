Ашхабад, , 17:38 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с председателем правления российской компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым потенциал и перспективы сотрудничества в газохимической и нефтехимической индустрии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава российской компании рассказал туркменскому лидеру о деятельности «Лукойла» в сфере освоения углеводородных месторождений Каспийского моря.

При этом бизнесмен отметил, что в Туркмении есть благоприятный инвестиционный климат и правовая база, которые позволяют эффективно инвестировать разработку нефтяных и газовых месторождений, а потому возглавляемая им компания заинтересована в реализации проектов в этих сферах.

В ответ на это Бердымухамедов выразил мнение, что «Лукойл» может проработать имеющиеся предложения о сотрудничестве с руководством госконцернов «Туркменнефть» и «Туркменгаз», после чего они будут представлены ему на рассмотрение.