Москва, , 17:25 — REGNUM Резкого снижения ставок по кредитам после решения Центробанка о снижении ключевой ставки ждать не стоит, однако банки скорректируют показатели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил в главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров.

Центробанк РФ на Совете директоров 7 февраля в шестой раз подряд снизил ключевую ставку с 6,25% до 6%. По словам Александрова, это связано с показателями инфляции, а также макроэкономической ситуацией в стране в целом.

«Резкого падения процентных ставок по кредитам ждать не стоит — рынок потребительского кредитования реагирует на снижение ключевой ставки с задержкой», — отмечает Александров.

По его словам, снижение ставки на 25 базисных пунктов уже стало привычным, так как регулятор принимает его в шестой раз подряд.

«В целом снижение ключевой ставки на 25 б.п. может привести к уменьшение ставок по кредитам на 0,2−0,5%», — считает Александров.