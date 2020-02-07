Москва, , 17:23 — REGNUM Решение Центробанка РФ о снижении ключевой ставки было, в целом, ожидаемо, однако дальнейшие движения регулятора будут зависеть от ситуации на внешних рынках — в том числе, и от распространения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Центробанк на Совете директоров 7 февраля в шестой раз подряд снизил ключевую ставку. Показатель опустился на 25 базисных пунктов и составил 6%.

«Рынок закладывал снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Это было заметно по доходностям облигаций федерального займа — двух-, трех‑ и пятилетние уже давно дают доходность ниже 6%», — объясняет Абрамов.

Кроме того, накануне Росстат отчитался о показателях инфляция. Так, по итогам 2019 года составила 3%, но уже в январе 2020 года показатель составил 0,4%, что в годовом выражении составляет 2,5%. Это существенно ниже цели Центробанка по инфляции в 4%.

«Но так как это снижение ключевой ставки в целом было ожидаемо, сильной реакции на рынке не будет», — уверен Абрамов.

По его словам, на новостях о снижении ставки ЦБ, банки также традиционно будут снижать и ставки по кредитам.

В то же время дальнейшее движение регулятора в отношении ставки будет зависеть и от ситуации во внешней экономике.

«Центробанк дал понять, что будет наблюдать за внешними рынками, особенно ситуацией с коронавирусом. При этом регулятор отметил, что может продолжить снижать ставку», — считает Абрамов.