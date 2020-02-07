Ашхабад, , 17:20 — REGNUM Совет Европейского союза ввел новые правила получения шенгенской визы для туркменских граждан. Об этом сообщает пресс-служба посольства Италии в Туркмении.

Теперь заявление на краткосрочную визу, разрешающую находиться до 90 дней в странах Шенгенской зоны, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, нужно подавать за шесть месяцев до предполагаемой даты поездки. Раньше этот срок составлял три месяца.

Также чиновники Евросоюза решили увеличить размеры визовых сборов. Для граждан Туркмении старше 12 лет стоимость шенгенской визы выросла сразу на треть — с €60 до €80 (с 4150 до 5530 рублей). Для детей в возрасте от 6 до 12 лет — с €35 до €40 (с 2420 до 2760 рублей).