Пенза, , 17:12 — REGNUM В 2019 году в Пензенской области удалось погасить долги по заработной плате в сумме более 144 млн рублей, погашена задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам на общую сумму почти 200 млн рублей. Об этом на заседании коллегии областной прокуратуры заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

Он отметил, что прилагаемые совместно с правоохранительными и властными структурами усилия привели к снижению в Пензенской области числа совершенных убийств, грабежей, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Особого внимания по-прежнему требуют вопросы соблюдения социальных и трудовых прав граждан, обеспечение законности в сферах ЖКХ и долевого строительства жилья.

Прокурор региона Наталья Канцерова сообщила о выявлении в 2019 году свыше 32 тысяч нарушений закона, наказано более 11,5 тысяч виновных лиц, возбуждено 151 уголовное дело, восстановлены права почти 11 тысяч граждан.

Значимых результатов удалось добиться в сфере долевого строительства. Введены в эксплуатацию 3 проблемных объекта, возобновлено строительство еще 5 домов, восстановлены права 836 граждан.

Благодаря вмешательству прокуратуры произведен перерасчет завышенной платы за жилищно-коммунальные услуги на сумму более 470 тыс. рублей.