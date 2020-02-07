Лондон, , 17:06 — REGNUM Компания Jaguar Land Rover заявила о сокращении и возможной остановке производства на двух своих британских заводах, 7 февраля сообщает агентство Reuters.

В заявлении компании отмечается, что возможная остановка производства связана со снижением розничных продаж, и никак не связана с уханьским коронавирусом.

В отличие от большинства других автопроизводителей мира, останавливающих и сокращающих производство из-за сбоев в поставках из Китая в результате эпидемии.

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