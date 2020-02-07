Москва, , 17:05 — REGNUM Новый банк развития БРИКС планирует в текущем 2020 году инвестировать в Российскую Федерацию $2 млрд. Об этом сегодня, 7 февраля, в интервью РИА Новости заявил президент банка Кундапур Ваман Камат.

«В 2020 году Новый банк развития планирует инвестировать в Россию 2 миллиарда долларов. Таким образом, наши накопленные инвестиции в страну составят 4,7 миллиарда долларов», — рассказал он.

Камат напомнил, что правительство Михаила Мишустина анонсировало крупный пакет мер по стимулированию экономики. Данные меры должны способствовать экономическому росту и привлечению иностранных инвестиций в Россию.

Новый банк развития БРИКС будет активно поддерживать правительство России в реализации повестки экономического развития, а также продолжит сотрудничать с российскими партнерами в деле финансирования крупных инфраструктурных проектов.