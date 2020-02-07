Ярославль, 7 февраля 2020, 17:02 — REGNUM В Ярославской области в 2019 году объем строительных работ сократился на 36,4% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Ярославльстат.
Такое резкое падение эксперты связывают, в первую очередь, с отменой долевого строительства с 1 июля 2019 года.
О проблемах с привлечением финансирования говорят и другие ярославские застройщики. Многие из них работают только по разрешениям на строительство, полученным до введения нового закона. При этом до 1 июля все непроданные квартиры были оформлены по «долёвке» на дружественные организации.
Впрочем, отмена долевого строительства — не единственная причина снижения строительной активности в Ярославле. Эксперты говорят о том, что покупательская способность населения не растет. Подавляющее большинство квартир покупаются в ипотеку, что создает дополнительные сложности. Несколько сглаживают ситуацию мигранты — переселенцы с севера России, из Сибири и Дальнего Востока, которые выбирают Ярославль местом постоянного проживания из-за лучшего климата и близости к столице.
Еще одна причина — градостроительная политика. Последние два года в Ярославле новые аукционы по продаже земельных участков почти не проводятся. Специалисты связывают это с частой сменой мэров города, а также передачей полномочий в этой сфере на региональный уровень.
Официальная статистика ввода нового жилья, казалось бы, противоречит падению объема работ: в 2018 году по данным Ярославльстата, площадь введенного жилья составила 777,7 тысяч квадратных метров, или 101,2 процента к уровню 2018 года. Зампред муниципалитета Ярославля говорит, что речь идет о завершении объектов прошлых лет.
Падение объемов строительства более чем на треть особенно заметно на фоне роста последних лет. Так в 2018 году объем работ вырос на 16,1%. В 2020 году специалисты ожидают еще большее падение, если «правила игры» на федеральном уровне не будут изменены.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле планируют построить новый микрорайон