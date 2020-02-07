Ярославль, , 17:02 — REGNUM В Ярославской области в 2019 году объем строительных работ сократился на 36,4% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Ярославльстат.

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Такое резкое падение эксперты связывают, в первую очередь, с отменой долевого строительства с 1 июля 2019 года.

«Отмена долевого строительства сильно ударила по мелким и средним застройщикам, у которых нет собственных средств и которым сложно привлечь банковские кредиты. Некоторые застройщики полностью прекратили деятельность. Попытка скрестить лебедя и щуку — банки и застройщиков — не удалась. Дома, которые строятся по счетам-эскроу, можно пересчитать по пальцам. Это возможно в городах-миллионниках и столицах», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя муниципалитета Ярославля, строитель Сергей Калинин.

О проблемах с привлечением финансирования говорят и другие ярославские застройщики. Многие из них работают только по разрешениям на строительство, полученным до введения нового закона. При этом до 1 июля все непроданные квартиры были оформлены по «долёвке» на дружественные организации.

«Сейчас продажи идут по переуступке прав по ранее заключенным договорам. Без денег дольщиков работать очень сложно. Новых объектов мы не начинаем, денег на них нет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель одной из строительных фирм.

Впрочем, отмена долевого строительства — не единственная причина снижения строительной активности в Ярославле. Эксперты говорят о том, что покупательская способность населения не растет. Подавляющее большинство квартир покупаются в ипотеку, что создает дополнительные сложности. Несколько сглаживают ситуацию мигранты — переселенцы с севера России, из Сибири и Дальнего Востока, которые выбирают Ярославль местом постоянного проживания из-за лучшего климата и близости к столице.

Еще одна причина — градостроительная политика. Последние два года в Ярославле новые аукционы по продаже земельных участков почти не проводятся. Специалисты связывают это с частой сменой мэров города, а также передачей полномочий в этой сфере на региональный уровень.

Официальная статистика ввода нового жилья, казалось бы, противоречит падению объема работ: в 2018 году по данным Ярославльстата, площадь введенного жилья составила 777,7 тысяч квадратных метров, или 101,2 процента к уровню 2018 года. Зампред муниципалитета Ярославля говорит, что речь идет о завершении объектов прошлых лет.

«Большой объем жилья сдал «ПИК», «Династия», завершен долгострой на Московском проспекте «Ярославль-Сити». Но новых домов закладывается и строится очень мало. Вскоре мы получим падение ввода нового жилья и, как следствие, рост цен. Жилье будет менее доступным», — говорит Сергей Калинин.

Падение объемов строительства более чем на треть особенно заметно на фоне роста последних лет. Так в 2018 году объем работ вырос на 16,1%. В 2020 году специалисты ожидают еще большее падение, если «правила игры» на федеральном уровне не будут изменены.

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