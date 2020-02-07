Москва, , 16:53 — REGNUM Годовая инфляция в I квартале 2020 года, по оценке Банка России, составит около 2%. Об этом сообщила на пресс-конференции 7 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В середине года, согласно прогнозу ЦБ, инфляция начнёт повышаться и постепенно возвращаться к целевому показателю. «На конец 2020 года мы сохраняем прогноз инфляции на уровне 3,5−4%», — сказала Набиуллина.

Напомним, по данным Росстата, инфляция в январе составила 0,4%, а в годовом выражении — 2,4%.

Минэкономразвития в своём январском обзоре прогнозировало инфляцию в I квартале 2020 года на уровне 2,2−2,3%.

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