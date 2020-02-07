Рига, , 16:52 — REGNUM Одна из самых больших в Латвии, Рижская восточная клиническая университетская больница подписала договор с компанией Telema о переводе договорной документации и системы выставления счетов в электронном формате. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, речь идёт о цифровом формате общения с более чем 500 поставщиками. Ежегодно документооборот с ними превышает 100 000 различных форм. Цифровизация позволит лучше контролировать сроки поставок и заказов, вовремя обмениваться счетами.

Отмечается, что до конца 2020 г. в цифровой формат должно перейти 50% всего документооборота. К 2023 году руководство больницы планирует довести свой электронный документооборот до 95%. Общая система электронного документооборота компании Telema включает в себя пять больниц, которые обслуживаю в год 70 000 стационарных больных и 760 000 амбулаторных.