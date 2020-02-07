Рига, , 16:46 — REGNUM В Латвии наблюдается острый дефицит IT-специалистов. Об этом сообщила член правления фонда информационных технологий Карина Иннус порталу LSM.

По ее словам, ежегодно вузы выпускают около 700 молодых IT-специалистов, меж тем рынку необходимо примерно 3000 новых сотрудников в год.

По прогнозам министерства экономики Латвии, к 2025 году нехватка высококвалифицированных специалистов в этой отрасли может увеличиться до 17 000, несмотря на то, что сам сектор ИТ является одним из наиболее быстро растущих секторов экономики с одной из самых высоких зарплат.

Карина Иннус видит выход в сложившейся ситуации в привлечении иностранных студентов и создании условий, которые могли бы способствовать тому, чтобы по окончанию учёбы они оставались в стране.