Пекин, , 16:44 — REGNUM На прошлой неделе мировые рынки упали из-за вспышки пневмонии, вызванной инфекцией коронавируса. Как сообщает агентство Financialnews, на этой неделе ситуация улучшилась благодаря многочисленным инициативам правительства Китая, а также позитивным мерам, предпринимаемым странами по всему миру для борьбы с эпидемией.

В результате международные цены на нефть значительно выросли в течение последних 5 дней.

Как отмечается, потери от снижения спроса на нефть, вызванные новой вспышкой пневмонии, трудно оценить на данном этапе. Это требует учёта нескольких факторов, таких как сокращение авиаперевозок, сокращение внутреннего автомобильного транспорта и время приостановления производственной деятельности.