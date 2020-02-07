Симферополь, , 16:42 — REGNUM В Крыму введут ограничения на строительство жилья на Южном берегу полуострова, кроме строительства социального жилья и объектов ФЦП. Об этом 7 февраля журналистам сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

«Мы вносим в региональную норму проектирования ограничения: жилье на Южном берегу Крыма будет строиться либо социальное, либо по федеральной целевой программе, например расселение ветхого аварийного фонда, жильё для детей-сирот», — отметил Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что в республике разрабатывают поправки в уголовное законодательство, которые предусматривают введение ответственности за незаконную застройку.

Об этом: В Крыму хотят ввести уголовную ответственность за незаконную застройку