Москва, , 16:38 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 6% и составил 14 163 рубля. Такие данные приводятся в опубликованном 7 февраля докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

При этом в декабре средний размер назначенных пенсий составил 14 242 рубля, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,2% — в годовом выражении.

Реальный размер назначенных пенсий в России (с поправкой на инфляцию) в 2019 году, по оценке Росстата, увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.