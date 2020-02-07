Москва, , 16:23 — REGNUM Банк России после снижения ключевой ставки ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке. Об этом заявила на пресс-конференции 7 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Безусловно, снижение инфляции прежде всего является тем фактором, который влияет на снижение ставок кредитования, и мы этот эффект видим», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что ставки по ипотеке уже достигли исторического минимума в 9%, однако в Центробанке считают, что «это не предел, и будет дальнейшее снижение ипотечных ставок».

Ставки потребительского кредитования также ожидаемо снижаются на фоне понижения ключевой ставки ЦБ, добавила Набиуллина.

Напомним, Банк России сегодня принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта — с %6,25 до 6% годовых.

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