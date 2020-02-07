Москва, , 16:11 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 февраля 2020 года составил $562,31 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 1 января международные резервы страны составляли $554,36 млрд. Таким образом, за месяц их объём увеличился на $7,95 млрд.

Согласно данным ЦБ, на 1 февраляв общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $435,84 млрд, специальные права заимствования — $6,65 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,95 млрд, монетарное золото — $115,82 млрд.

Напомним, за 2019 год международные резервы России выросли на $85,9 млрд.

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