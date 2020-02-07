Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM В Ростовской области единственный производитель медицинских масок раздаст средства защиты бесплатно. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

«Предприятие ростовское, которое производит маски, сейчас уже начало в своих аптеках раздавать их бесплатно со вчерашнего дня», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону выпускают 25−30 тыс. медицинских масок в день. Дефицита средств защиты не предвидится, если не создавать вокруг них ажиотажа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону выпускают до 30 тыс. медицинских масок в день