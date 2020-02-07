Ростов-на-Дону, 7 февраля 2020, 16:15 — REGNUM В Ростовской области единственный производитель медицинских масок раздаст средства защиты бесплатно. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
«Предприятие ростовское, которое производит маски, сейчас уже начало в своих аптеках раздавать их бесплатно со вчерашнего дня», — цитирует главу ведомства РИА Новости.
ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону выпускают 25−30 тыс. медицинских масок в день. Дефицита средств защиты не предвидится, если не создавать вокруг них ажиотажа.
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