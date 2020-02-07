Воронеж, , 16:00 — REGNUM Более 150 млн рублей вернули воронежские следователи в бюджет Российской Федерации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 7 февраля. Уголовные дела были возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области и данных налоговых проверок.

Как установлено следствием, руководители трёх фирм создавали фиктивные договоры с рядом фирм без фактического их исполнения, результаты от этих фиктивных отношений включали в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, ложные сведения включали в налоговые декларации по НДС. После возбуждения уголовных дел руководители предприятий в ходе предварительного следствия добровольно возместили ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, — всего более 88 млн рублей. После этого уголовные дела в отношении них были прекращены.

Кроме того, в январе 2020 года было прекращено ещё пять уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов. В рамках дел подозреваемые погасили долги на сумму в 62 млн рублей. Всего по восьми прекращенным уголовным делам ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен на сумму более 150 млн рублей.